За първите 7 работни дни на служебното правителство са разплатени 68 млн. евро към 89 общини по Общинската инвестиционна програма. Това съобщиха от Министерството на финансите.

От 192,1 млн. евро одобрени, но неразплатени средства по Общинската инвестиционна програма към 19.02.2026 г., само за периода от 20.02.2026 до 02.03.2026 г. са разплатени 68,9 млн. евро. На 89 различни по големина общини, разположени на територията на цялата страна, са разплатени извършените и отчетени разходи по 209 проекта. Плащанията включват авансови, междинни и окончателни такива, както и за строителен и за авторски надзор, съобразно етапите на изпълнение на проектите.

Общият финансов ресурс по програмата, в условията на удължителен закон за Държавния бюджет е до 460 млн. евро. Реализират се плащания единствено по проектите, включени в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.