Майката на Николай Златков - Ралица Асенова призова лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов да свали песен, свързана със случая на хижа "Петрохан" и край връх Околчица. Нейният син е една от жертвите на огромната трагедия, която потресе България.

Вчера Трифонов сподели в профила си в социалните мрежи песента и написа: "Един от загиналите в случая “Петрохан” е дете. Момче на 15 години. Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот! В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин...За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки".

Днес майката на Николай написа в профила си във фейсбук, че за пореден път ѝ се налага да защити паметта на детето си през изминалия месец. В позицията си Асенова заяви, че е възмутена от факта, че трагедията е използвана в музикално произведение, особено след като, по думите ѝ, в първите дни след инцидента Трифонов е направил публични внушения и обидни коментари по адрес на загиналите.

„Аз съм Ралица Асенова – майката на Ники, който беше убит! Правя този пост, защото за съжаление се налага да защитя паметта на детето си за пореден път през изминалия месец!Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията, отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите. Преди две седмици във Вашата медия отново беше обсъждан случаят „Петрохан“, като отново бяха направени твърдения, които дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите“, посочи Асенова.

Почернената майка заяви категорично, че не дава съгласие трагедията и смъртта на сина ѝ да бъдат използвани по какъвто и да било начин - нито в песен, нито в политически или медийни внушения.

„Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство? КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ: Смъртта на детето ми и трагедията, сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство, да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения. Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации“, посочи възмутена тя.

Майката настоя песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено „всякакво използване на смъртта на сина й за каквито и да било цели“.

„Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана. Обръщам се и към медиите и институциите в България – надявам се най-сетне да проявят необходимата чувствителност и уважение към паметта на загиналите и към техните семейства, защото нарушаването на човешките права на убитите и на нас техните близки вече взима заплашителни размери“, посочи Ралица Асенова.