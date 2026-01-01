Кипър е в безопасност, увери гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас в интервю за телевизия Алфа, коментирайки ситуацията в Близкия Изток.

Дендиас посочи, че гръцките сили, прехвърлени в Кипър, могат да осигурят „отлична сигурност“ на острова. Той увери, че новата гръцка фрегата „Кимон“ е в пълна оперативна готовност, като заедно с фрегата „Псара“ и четирите изтребителя F-16, дислоцирани в Кипър, обезпечават сигурността там.

Попитан за евентуална заплаха от страна на Иран, министърът на отбраната оцени, че „няма възможност да бъде нанесен удар по Гърция“, като отбеляза, че южният гръцки остров Крит се намира „на крайните граници на обсега на иранските ракети“, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Никос Дендиас опроверга сценариите и информациите, според които безпилотни летателни апарати може да бъдат насочени от Ливан към Крит. Дендиас увери, че мерките за сигурност са били значително засилени.

„Ние виждаме траекторията на всяка ракета на "Хизбула“, каза още Дендиас.

Ситуацията в Кипър е напрегната, след като в понеделник дронове удариха британската военновъздушна база Акротири на острова. По данни на Кипърската новинарска агенция (КНА) дроновете са били изстреляни от Ливан и по-конкретно от свързаната с Иран ливанска групировка "Хизбула".

Гърция изпрати в Кипър две фрегати и самолети F-16 за укрепване на сигурността на страната. Сили със способности за борба с дронове изпращат още Франция и Великобритания.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви, че мисията на страната му в Кипър е "отбранителна и мирна".