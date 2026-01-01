Иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е ударил с ракета американски петролен танкер в Персийския залив, което е поредната иранска атака срещу енергийната индустрия в региона.

Корабът „е бил ударен от ракета в северната част на Персийския залив“ и „в момента е в пламъци“, съобщи Иранската революционна гвардия в изявление, предадено от държавната телевизия.

Инцидентът, който не е потвърден от независим източник, се случи, след като Иранската революционна гвардия заяви, че има „пълния контрол“ над Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с Индийския океан и е жизненоважен транзитен маршрут за петрол и газ.