Иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е ударил с ракета американски петролен танкер в Персийския залив, което е поредната иранска атака срещу енергийната индустрия в региона.
Корабът „е бил ударен от ракета в северната част на Персийския залив“ и „в момента е в пламъци“, съобщи Иранската революционна гвардия в изявление, предадено от държавната телевизия.
The Public Relations Office of the Islamic Revolution Guard Corps announced that the IRGC targeted a US oil tanker early this morning in the northern waters of the Gulf, adding that the vessel is currently burning.— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 5, 2026
The IRGC stated that it had previously made clear that, under… pic.twitter.com/X9z1TiTicZ
Инцидентът, който не е потвърден от независим източник, се случи, след като Иранската революционна гвардия заяви, че има „пълния контрол“ над Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с Индийския океан и е жизненоважен транзитен маршрут за петрол и газ.