Домашно куче нахапа две жени и дете. Инцидентът е станал в сряда по обяд в Килифарево, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация куче, вързано в двора на имот е успяло да се освободи от каишката си и е нахапало 5-годишното внуче на собственичката си.

Съседки, притекли се на помощ, също са пострадали. Те са откарани и настанени за лечение във великотърновската болница. Кучето е упоено и е настанено в приют.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Подобна случка се е разиграла вчера и в Павликени. Куче, разхождащо се свободно в центъра награда е нападнало друго куче, разхождано на повод от непълнолетно момиче.

Пострадало е само кучето. След намесата на полицията агресивното животно е било настанено в приют. Образувано е досъдебно производство.