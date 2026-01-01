/ БТА

Ракети и дронове, идващи от Иран, са паднали на територията на летището в азербайджанския анклав Нахичеван, съобщи източник, близък до правителството на Азербайджан, цитиран от Ройтерс.

Международното летище в Нахичеван се намира на около 10 километра от границата с Иран.

По темата

Габриела Иванова/БТА
Последвайте ни

Свят