Ракети и дронове, идващи от Иран, са паднали на територията на летището в азербайджанския анклав Нахичеван, съобщи източник, близък до правителството на Азербайджан, цитиран от Ройтерс.
⚡ A drone from the direction of Iran struck near an airport in Azerbaijan.— UNITED24 Media (@United24media) March 5, 2026
According to Reuters citing a source close to the Azerbaijani government, drones and missiles fell on the territory of Nakhchivan International Airport, about 10 km from the Iranian border. pic.twitter.com/1WPawG3i3g
Международното летище в Нахичеван се намира на около 10 километра от границата с Иран.