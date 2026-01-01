Водач на лек автомобил, шофирал под въздействието на наркотично вещество, е бил задържан в ареста на РУ-Кула, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 4 март около 12.15 часа на ул. „Възраждане“ в градчето полицейски служители спрели за проверка „Мазда“ с видинска регистрация, управлявана от 64-годишен жител на село Цар Петрово.

При тестване с техническо средство пробата му реагирала положително на канабис. Той дал и проби за изследване във ФСМП-Кула. По случая е образувано досъдебно производство.

За времето от 5 часа на 4 март до 5 часа тази сутрин полицейските служители са реагирали на 18 сигнала. При осъществяване на контролната си дейност проверили 215 лица и 206 моторни превозни средства. За констатираните нарушения съставили 12 акта и 51 фиша.