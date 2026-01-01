„Словашките електроразпределителни системи“ (СЕРС) ще разтрогнат договора с Украйна за предоставяне на извънредни доставки на електроенергия, съобщи днес председателят на управителния съвет и главен изпълнителен директор на дружеството Мартин Магат, след като правителството одобри с резолюция решението, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

„СЕРС няма да предоставя спешна помощ от момента на обявяване на решението. Днес правителството одобри резолюция, която правно завършва целия процес. СЕРС ще разтрогне договора си с „Укренерго“ за доставянето на спешна помощ“, уточни Магат.

Според него извънредните доставки включват електроенергия, необходима в определени моменти за стабилизиране на електрическата мрежа на Украйна. „Това не е електричество за осветление, отопление, готвене или за нормално ежедневие“, уточни той.

„Следователно категорично отхвърляме изявленията на мнозина политици, активисти и експерти, които предполагат, че напълно ще прекратим всякакъв пренос на енергия за Украйна“, подчерта Магат.