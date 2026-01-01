Контейнеровозът "Сафийн Престиж" (Safeen Prestige), плаващ под малтийски флаг, е бил ударен от снаряд, докато е плавал към северната част на Ормузкия проток днес, съобщи Ройтерс.

Корабът е получил повреди на около две морски мили (към 4 км) северно от Оман, докато е преминавал през стратегическия морски коридор, съобщи британска компания за управление на морския риск "Вангард".

"Корабът е бил поразен от неизвестен снаряд точно над ватерлинията, което е довело до пожар в машинното отделение. Към момента няма съобщения за въздействие върху околната среда", заявиха от компанията.

Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи, че е получил сигнал за контейнеровоз, ударен от снаряд, като екипажът е напуснал кораба. Няма данни за пострадали.