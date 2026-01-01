Иран започна учения с бойна стрелба по посока на Ормузкия проток, предадоха ирански информационни агенции, цитирани от Асошиейтед прес.

Агенция Taсним, близка до Корпуса на Гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че ракети, изстреляни от територията на Иран и от крайбрежието и островите на страната, са поразили целите си в Ормузкия проток.

Иран обяви, че неговите Гвардейци на Революцията са започнали учение рано сутринта вчера в Ормузкия проток, Персийския залив и Оманския залив - водни пътища, които са от ключово значение за международната търговия и през които преминава 20% от световния петрол.

Това развитие на събитията идва в момент, в който САЩ и Иран започват в Женева втория кръг от непреки преговори по ядрената програма на Иран.