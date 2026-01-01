Революционната гвардия, идеологическата армия на Ислямската република Иран, започна военни учения в стратегическия Ормузки проток, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

Това се случва ден преди началото на нов кръг преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран, които ще се състоят в Женева с посредничеството на оманския султан Хайтам бин Тарик Ал Саид.

Целта на учението, наречено „Разумен контрол над Ормузкия проток“, е да провери бойната готовност на Гвардията „при потенциални заплахи за сигурността и отбраната“ в Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия; продължителността на маневрите не се уточнява. По-рано САЩ засилиха присъствието на военноморските си сили в Залива.

Иранският парламент разреши затварянето на Ормузкия проток

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток, който е ключов морски път, по който преминава около 20% от световния петрол.

Ученията ще се състоят „в Персийския залив и Оманско море“ и ще ги ръководи командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) генерал-майор Мохамад Пакпур, съобщи държавната телевизия.

Иран и САЩ, врагове от четири десетилетия, подновиха преговорите в Оман на 6 февруари, първите откакто през юни Израел започна 12-дневна война с Иран, към която за кратко се присъединиха и САЩ, които бомбардираха ирански ядрени обекти.

САЩ и Израел проведоха съвместни учения в Червено море

Двете страни преговаряха и през пролетта на 2025 г., но разговорите останаха в застой, особено по въпроса за обогатяването на уран.

Американският президент Доналд Тръмп, който настоява Иран да сключи споразумение, разположи в региона значителни военни сили, които той описа като „армада“.

През януари той изпрати в Залива самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и ескадрени миноносци с управляеми ракети на борда, а в петък стана ясно, че втори самолетоносач - „Джералд Форд“, е изпратен в Близкия изток.