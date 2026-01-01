В нощта на 2 март полицаи от районното управление в Кнежа са реагирали на сигнал за нарушение на обществения ред. Служител на охранителна фирма е потърсил съдействието им във връзка с младеж, който обръщал контейнери за смет в района на заведение „Нон стоп“.

При пристигане на място полицейските служители установили нарушителя – 19-годишен в нетрезво състояние, който отказал да изпълни отправените му разпореждания и продължил агресивното си поведение.

За съзнателно пречене на орган на реда за изпълни служебните си задължения той е задържан за срок до 24 часа. На 3 март, след освобождението му, пред сградата на районното управление се събрали негови роднини. Те нахлули агресивно в двора на управлението без разрешение. Проявили изключително арогантно и провокативно поведение – отправили обиди и заплахи към полицейските служители.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. Работата по изясняване на случая продължава.