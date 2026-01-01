Бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол е започнато във Второ Районно управление срещу шофьор на такси.

Вчера сутринта в полицията е постъпил сигнал за водач, който излъчва на живо в социална мрежа как употребява алкохол и управлява таксиметров автомобил в Русе. От дежурните полицейски екипи незабавно са предприети действия по установяването на въпросния водач и изясняване на сигнала.

В резултат на това служителите на реда са засекли автомобила по ул. „Сини камъни“ в Русе и са го спрели за проверка. Превозното средство било с марка „Опел“, използвано като таксиметров автомобил, а зад волана е установен 34-годишен мъж от Русе. При извършената проверка с техническо средство, дрегерът е отчел положителна проба в концентрация над 2.5 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е задържан в полицията, като преди това е дал кръвна проба за химичен анализ в лечебно заведение. По случая е образувано бързо производство и работата по него продължава под надзора на прокуратурата.

При друг случай е образувано бързо производство за управление без шофьорска книжка на водач за пореден път. На 1 март в Русе служители на общинска полиция са подали сигнал за спиране на лек автомобил „Форд Мондео“, чийто водач се е движел агресивно и рисково по ул. „Чипровци“ в Русе.

Водачът не се е подчинил на разпорежданията и е продължил движението си, преминавайки през регулирано кръстовище при жълт сигнал на светофарната уредба, последван е и е спрян до бл. „Странджа планина“. Като водач е установен 41-годишен мъж от Русе, който управлявал без да притежава свидетелство за управление на МПС и то в едногодишен срок от предходно административно наказание за същото нарушение.

Екип на сектор „Пътна полиция“ се е заел със случая. Той е документиран и е предаден на разследващите, като е образувано бързо производство.