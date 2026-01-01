Лоши са условията за туризъм в планините, посочиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части е мъгливо, а над 1800 метра валежът е от сняг. Духа слаб до умерен вятър и видимостта е намалена, посочиха още от ПСС.

По курортите съоръженията работят, а пистите са обработени.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и ихидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.