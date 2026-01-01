Президентът на Русия Владимир Путин разпореди освобождаването на двама бойци с двойно гражданство - украинско и унгарско, които са били взети за военнопленници от руските сили на фронта в Украйна, предадоха световните агенции.

"Това са граждани, които имат двойно гражданство. Те са били мобилизирани насила. Реших да ги освободя", заяви Путин по време на среща с дипломат номер едно на Унгария Петер Сиярто. Путин заяви, че Сиярто може да отведе двамата освободени военни в самолета, с който ще се прибере от Москва в Будапеща.

Външният министър на Унгария благодари на руския президент и увери, че много етнически унгарци са принудени да се бият на страната на Киев.

Положението на унгарското малцинство в Украйна е един от поводите за напрежение между Киев и Будапеща.

Миналата седмица руската армия разпространи видео, което показва мъж, който се представя за войник от унгарски произход, който е мобилизиран на сила в украинската армия и иска да бъде освободен.

След освобождаването на двамата военни украинската дипломация обвини Унгария и Русия в цинична манипулация на въпроса за военнопленниците с цел политически пиар преди парламентарните избори в Унгария и като разменна монета в отношенията с Кремъл.

Срещата на Путин със Сиярто беше повод за обсъждане на блокирането на доставките по петролопровода "Дружба", който преминава през Украйна, идвайки от Русия. Унгария и Словакия обвиняват Киев, че се бави с ремонтирането на участъка от петролопровода, повреден от руски удар през януари.

След началото на руската инвазия в Украйна ЕС наложи забрана на повечето от вноса на петрол от Русия. Но петролопроводът "Дружба" временно беше изключен от забраната, за да позволи на Унгария и Словакия да го ползват, докато търсят нови решения за снабдяване.

Двете страни продължават да внасят петрол по петролопровода, който освен атаката през януари, беше мишена на украински атаки и в участъците му в Русия през лятото на 2025 г.

Сиярто заяви, че е отишъл в Москва, за да получи гаранции, че количествата природен газ и петрол, необходими на енергийната сигурност на Унгария ще продължат да бъдат на разположение и доставяни на същата цена, въпреки повишаването на цените, констатирано от началото на ударите по Иран. Сиярто обвини Киев, че блокира петролопровода и предупреди, че ако петролът или природният газ не идват от Русия в Унгария, то цените ще скоча

Унгария укрепи връзките с Москва от 2022 г. насам и сега блокира приемането на 20-и пакет със санкции на ЕС срещу Русия и изплащането на заем за Киев в размер на 90 милиарда евро. Будапеща казва, че няма да промени решението си, докато не се подновят доставките по "Дружба".

Същевременно Путин предупреди за възможно спиране на доставките на руски газ за Европа на фона на кризата с Иран, предаде Ройтерс. Той допълни, че решение не е взето и че става дума само за размисъл в тази насока.

Запитан от водещия кореспондент на държавната руска телевизия Павел Зарубин относно европейските планове да наложат пълна забрана на вноса на руски тръбопроводен газ до края на 2027 г. и да забранят нови краткосрочни договори за руски втечнен природен газ от края на април 2026 г., Путин заяви, че може да е по-изгодно за Русия да спре продажбите на газ още сега.

„Сега се отварят други пазари. И може би ще бъде по-изгодно за нас да спрем доставките за европейския пазар още сега. Да навлезем на тези пазари, които се отварят, и да се утвърдим там“, каза Путин, според стенограма, публикувана от Кремъл.

„Това не е решение, това в случая е, както се казва, размишление на глас. Определено ще възложа на правителството да работи по този въпрос заедно с нашите компании“, добави Путин, свързвайки евентуалното решение с „погрешните политики“ на Европа.