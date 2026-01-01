Десетки близки, приятели, фенове и бивши съотборници си взеха последно сбогом с легендарния вратар на ЦСКА Георги Велинов.

Напусна ни футболната легенда Джони Велинов

Поклонението се състоя във фоайето на Националния стадион „Васил Левски“, а съболезнования приемаха неговите синове Мартин и Венцислав, който е треньор на вратарите в Септември (София). Върху ковчега на Велинов бяха поставени вратарски ръкавици – символичен жест, с който да „пази небесната врата“, предаде Gong.bg.

Първи с легендата се простиха играчите и треньорският щаб на ЦСКА, водени от старши треньора Христо Янев. Те бяха облечени в черно в знак на почит към бившия страж на клуба и националния отбор. Венец от името на клуба поднесоха Христо Янев и спортният директор Бойко Величков.

На поклонението присъстваха редица легенди на „червените“, сред които Христо Стоичков, Пламен Марков, Ради Здравков, Георги Илиев – Майкъла, Сашо Борисов, Анатоли Нанков, Филип Филипов, Тодор Янчев, Мартин Зафиров, Валентин Илиев и други. Сред присъстващите бяха и представители на феновете на ЦСКА, водени от лидера на организираните привърженици Иван Велчев.

Христо Стоичков си спомни за първите си дни в ЦСКА и подкрепата, която е получил от Велинов. „През 1985 година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме приветстваха. Никога не предаде ЦСКА и приятелите си. Бат Джони е голяма личност, голям човек, легенда. Той ни научи на дисциплина и уважение“, каза Стоичков.

Бившият президент на клуба Валентин Михов също отдаде почит на Велинов и си спомни за съвместната им работа в началото на 90-те години. „Изпращаме още един блестящ човек. За вратар няма спор – работил съм с него. Добро момче, добро семейство. С усмивка си спомням за него. Той беше голям добряк“, сподели Михов.

Легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов почина на 1 март на 68-годишна възраст.

