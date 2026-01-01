/ БТА

Десетки близки, приятели, фенове и бивши съотборници си взеха последно сбогом с легендарния вратар на ЦСКА Георги Велинов.

Напусна ни футболната легенда Джони Велинов

Поклонението се състоя във фоайето на Националния стадион „Васил Левски“, а съболезнования приемаха неговите синове Мартин и Венцислав, който е треньор на вратарите в Септември (София). Върху ковчега на Велинов бяха поставени вратарски ръкавици – символичен жест, с който да „пази небесната врата“, предаде Gong.bg.

Първи с легендата се простиха играчите и треньорският щаб на ЦСКА, водени от старши треньора Христо Янев. Те бяха облечени в черно в знак на почит към бившия страж на клуба и националния отбор. Венец от името на клуба поднесоха Христо Янев и спортният директор Бойко Величков.

Георги Велинов поклонение
БТА

Георги Велинов поклонение
БТА

Георги Велинов поклонение
БТА

На поклонението присъстваха редица легенди на „червените“, сред които Христо Стоичков, Пламен Марков, Ради Здравков, Георги Илиев – Майкъла, Сашо Борисов, Анатоли Нанков, Филип Филипов, Тодор Янчев, Мартин Зафиров, Валентин Илиев и други. Сред присъстващите бяха и представители на феновете на ЦСКА, водени от лидера на организираните привърженици Иван Велчев.

Христо Стоичков си спомни за първите си дни в ЦСКА и подкрепата, която е получил от Велинов. „През 1985 година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме приветстваха. Никога не предаде ЦСКА и приятелите си. Бат Джони е голяма личност, голям човек, легенда. Той ни научи на дисциплина и уважение“, каза Стоичков.

Георги Велинов поклонение
БТА

Георги Велинов поклонение
БТА

Георги Велинов поклонение
БТА

Бившият президент на клуба Валентин Михов също отдаде почит на Велинов и си спомни за съвместната им работа в началото на 90-те години. „Изпращаме още един блестящ човек. За вратар няма спор – работил съм с него. Добро момче, добро семейство. С усмивка си спомням за него. Той беше голям добряк“, сподели Михов.

Легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов почина на 1 март на 68-годишна възраст.

Георги Велинов поклонение
БТА

Георги Велинов поклонение
БТА

Георги Велинов поклонение
БТА

Gong.bg, БТА
