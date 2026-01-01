Граждани спряха шофьор в Русе и го предадоха на полицията, защото по думите им е бил пиян, съобщиха от пресцентъра на МВР.



Случаят е от вечерта на 3 март. Около 21:35 ч. на телефон 112 бил подаден сигнал за спрян от хората автомобил на бул. „Христо Ботев“ в посока бул. „Васил Левски“ в крайдунавския град. На място бил изпратен полицейски екип, който установил лек автомобил „Опел Корса“, управляван от 59-годишен мъж от русенското село Бъзън.



При проверка с техническо средство била отчетена концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,2 промила. Водачът не приел показанията на дрегера и дал кръвна проба в лечебно заведение. При извършения химичен анализ била установена концентрация на алкохол в кръвта от 2,65 промила.



Материалите по случая са предадени на разследващ полицай, като срещу мъжа е образувано бързо производство.