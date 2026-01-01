33-годишен мъж е задържан за домашно насилие срещу майка си, съобщиха от полицията в Русе.

Случаят се разследва от служители на Второ районно управление. В нощта срещу 4 март полицейски екип е бил изпратен на адрес в русенско село след сигнал за семеен скандал. На място униформените установили потърпевшата жена, която разказала, че малко по-рано е била бита от сина си, след като той употребил значително количество алкохол.

Мъжът бил открит в едно от помещенията на къщата във видимо неадекватно състояние и проявил агресивно поведение и към полицейските служители. Той е задържан и отведен във Второ районно управление.

След извършен медицински преглед е установено, че пострадалата жена е със спукване на кост на едната ръка.

По случая е образувано бързо производство за престъпление по Наказателния кодекс.