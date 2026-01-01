20 години затвор получи подсъдимият Г.И., който чрез нанасяне на множество удари с нож е умъртвил майка си. Престъплението е осъществено на 11 юли 2025 година в гр. Сливен.

Убийството е извършено в условията на домашно насилие и с особена жестокост спрямо жертвата, подчертаха от Апелативна прокуратура - Бургас.

По време на разследването е установено, че подсъдимият и пострадалата живеели заедно. В ранните часове на 11 юли Г.И. взел решение да убие майка си. За целта взел нож, с който нанесъл множество удари в областта на гръдния кош и шията ѝ.

Присъдата на Окръжен съд-Сливен може да бъде обжалвана пред Апелативен съд - Бургас.