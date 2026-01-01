Служители на Районно управление – Монтана работят по разкриването на извършител, който е нанесъл материални щети на пет автобуса в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Инцидентът е станал между 19:10 ч. на 3 март 2026 г. и 06:30 ч. на 4 март 2026 г. на обособен неохраняем паркинг в Монтана. С твърд предмет са нанесени щети на автобуси от марките „Мерцедес“, „Спринтер“, „Форд Транзит“, „Ивеко Магу 2“ и „Рено Маскот“, които са собственост на берковска фирма за пътнически транспорт.

По случая е образувано досъдебно производство.