ЦИК отказа да регистрира за предстоящите избори коалиция, носеща името "Подкрепи Радев", представлявана от Светозар Стоянов Съев. Причината за отказа е името на формацията, тъй като то предизвиква правен казус.



От ЦИК отбелязват, че подобно име може да заблуди избирателите, че Румен Радев е носител на кандидатура от национално ниво.



ЦИК приема, че наименованието е несъвместимо с предмета на регистрацията на коалиции и с принципните изисквания за яснота и недопускане на заблуждение в изборния процес, като в тази насока е дала указание за отстраняване на несъответствието чрез промяна на наименованието.

На 04.03.2026 г., в срока по указанията на ЦИК, Светозар Съев е подал заявление за регистрация на "Просперираща България", но ЦИК констатира, че не е представен списък на подписали 2500 лица, подкрепящи регистрация на коалиция "Просперираща България“, следователно регистрация отново е отказана.



Рекацията на Румен Радев



В отговор на опита за регистрация на коалицията от пресцентъра на Румен Радев, разпространиха позиция до медиите:



Политическото статукво очевидно е готово на всякакви безпринципни действия срещу "Прогресивна България“, включително създаването на нейни имитации за изборите. Поздравяваме Централната избирателна комисия за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна.