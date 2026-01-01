Главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен за директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Емил Пармаков завършва висшето си образование в Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ през 1996 година. Има специализации в СУ, „Сикрет сървис“, АМВР, ИЛЕА-Будапеща. Постъпва в системата на МВР през 1997 година. Първоначално е разузнавач Първа степен в Първо РПУ на СДВР. През 2002 година постъпва в ДНСП в отдел „Криминална полиция“. От 2010 г. е началник на сектор в ГДНП. Със заповед на министъра на вътрешните работи от септември 2022 година е назначен за заместник-директор на ГДНП.

Главен комисар Пармаков е бил представен пред служителите на дирекцията от заместник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Той допълни, че в тази връзка ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере, е заявил и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Главен комисар Емил Пармаков от своя страна е заявил готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството.

МВР съобщи вчера, че със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев са сменени директорите на Главните дирекции "Национална полиция" - главен комисар Захари Васков, "Борба с организираната престъпност" - главен комисар Боян Раев, и "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ - главен комисар Николай Николов.