Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи и трябва да се концентрират върху работата си за сигурността на гражданите.

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността във връзка със срещата на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди заседанието на съвета.

„Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме върху работата, която имаме – за осигуряване на спокойствието и сигурността на българските граждани“, каза премиерът.

От своя страна Запрянов отговори:

„Аз съм подписал това решение и съм уведомил политическата сила и премиера по онова време. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет. Трябва да имаме евроатлантическо мнозинство и подкрепа в българския парламента по тази тема, защото става дума за сигурността и отбраната на страната“.

Припомняме, че по-рано днес Запрянов докладва пред Борисов, че „днес е много важен ден и предстои Съвет по сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО и която трябва да защитаваме, тъй като според мен това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция“.

Като сложна определи международната обстановка Бойко Борисов. Той заяви, че има безпокойство в парламентарната група, което иска да разсее. „ГЕРБ се съгласихме за твоето участие в това правителство не като политическа, а като експертна фигура, като един натовски генерал, за да могат нашите евроатлантически партньори, колегите от НАТО, президентът Доналд Трамп, Николай Младенов, канцлерът Мерц и всички наши приятели, ключително и съседните ни държави – Турция, Гърция, Кипър, да знаят, че в лицето на ГЕРБ имат пълна подкрепа“, посочи Борисов.