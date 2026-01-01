До дни ще бъде подписан договорът между БДЖ и „Дойче бан“ за доставка на 91 пътнически вагона. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на среща с Н. Пр. Ирене Планк – посланик на Федерална република Германия в България.

По думите на министър Исмаилов железопътната система в страната изпитва недостиг на пътнически вагони, което затруднява качественото обслужване на пътниците. Той отбеляза, че част от наличния подвижен състав е морално и технически остарял. „БДЖ участва в търга за закупуване на подвижен състав, за да осигурим по-надеждни и по-комфортни условия за пътуване на гражданите“, заяви министърът.

В рамките на срещата беше обсъден и подготвяният Закон за обществения транспорт. Министър Исмаилов подчерта значението му и посочи, че документът в момента е в Народно събрание и днес се разглежда на първо четене в Комисията по транспорт и съобщения. „Получихме множество предложения от заинтересованите страни, които ще бъдат внимателно разгледани и отразени впоследствие“, посочи той.

От своя страна посланик Ирене Планк заяви, че този закон е изключително важен и ще е голяма стъпка за развитието на обществения транспорт в България. Посланик Планк изрази подкрепа за развитието на транспортния Коридор VIII. По думите ѝ проектът има стратегическо значение не само за региона, но и за целия Европейски съюз, и Германия ще работи за ускоряване на процеса.

Министър Исмаилов представи приоритетите на министерството. „За тези 2 месеца основната задача на нашето правителство е да гарантираме честни и прозрачни избори. Успоредно с това работим с ускорени темпове по изпълнението на започнатите проекти и приоритетни политики, така че предприетите мерки да доведат до реални и видими резултати за обществото“, заяви още министър Исмаилов.