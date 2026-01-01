Столична община продължава миенето на улиците с автоцистерни, след приключване на ръчното почистване на уличната мрежа от наносите. Работата се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, във връзка с прогнозите за задържане на по-топло време през следващите дни.
Тази вечер започват дейностите в район „Средец“ на следните ключови булеварди и места за обществено ползване:
● бул. „Патриарх Евтимий“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Ботев“
● бул. „Драган Цанков“
Успоредно с тях започва и миенето на Софийски околовръстен път (Южна дъга) - от ул. „Тодор Недков“ до „Симеоновско шосе“ в посока бул. „Черни връх“.
През следващите дни миенето с автоцистерни на улици, тротоари, площади, алеи и други места за обществено ползване ще продължи в следните райони по предварително определени маршрути, осигуряващи пътната безопасност:
Район „Илинден“
● бул. „Сливница“
● бул. „Тодор Александров“
● ул. „Крум Стоянов“
Район „Студентски“
● ул. „Живко Сталев“
● ул. „Георги Русев“
Район „Нови Искър“ - улици с масов градски транспорт в с. Подгумер, с. Войнеговци и с. Локорско;
Район „Кремиковци“ - улици с масов градски транспорт в кв. Ботунец и кв. Челопечене;
Район „Красна поляна“:
● бул. „Възкресение“;
● бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Вардар“
● бул. „Никола Мушанов“;
● ул. „Булина ливада“;
● ул. „Добротич“;
● ул. „Западна“;
● ул. „Алеко Туранджа“;
● ул. „Проф. Вайгард“;
Район „Овча купел“:
● бул. „Монтевидео“
● бул. „Президент Линкълн“
Район „Люлин“:
● бул. „Джавахарлал Неру“
● ул. „Индира Ганди“
● бул. „Луи Пастьор“
● ул. „Филиповско шосе“
● бул. „Д-р Петър Дертлиев“
● ул. „Търново“
● бул. „Добринова скала“
● бул. „Сливница“
● ул. „Ген. Асен Николов“
● бул. „Райко Даскалов“
● ул. „Ген. Владимир Динчев“
● бул. „Царица Йоанна“
● бул. „Панчо Владигеров“
● ул. „Луи Пастьор“
● ул. „Ген. Асен Николов“
Успоредно с това, по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите след зимната обработка против заледяване на пътните платна.
Столичен инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, в съответствие с извършващите се дейности, изброени по-горе.