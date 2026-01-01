Столична община продължава миенето на улиците с автоцистерни, след приключване на ръчното почистване на уличната мрежа от наносите. Работата се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, във връзка с прогнозите за задържане на по-топло време през следващите дни.

Тази вечер започват дейностите в район „Средец“ на следните ключови булеварди и места за обществено ползване:

● бул. „Патриарх Евтимий“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Ботев“

● бул. „Драган Цанков“

Успоредно с тях започва и миенето на Софийски околовръстен път (Южна дъга) - от ул. „Тодор Недков“ до „Симеоновско шосе“ в посока бул. „Черни връх“.

През следващите дни миенето с автоцистерни на улици, тротоари, площади, алеи и други места за обществено ползване ще продължи в следните райони по предварително определени маршрути, осигуряващи пътната безопасност:

Район „Илинден“

● бул. „Сливница“

● бул. „Тодор Александров“

● ул. „Крум Стоянов“

Район „Студентски“

● ул. „Живко Сталев“

● ул. „Георги Русев“

Район „Нови Искър“ - улици с масов градски транспорт в с. Подгумер, с. Войнеговци и с. Локорско;

Район „Кремиковци“ - улици с масов градски транспорт в кв. Ботунец и кв. Челопечене;

Район „Красна поляна“:

● бул. „Възкресение“;

● бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Вардар“

● бул. „Никола Мушанов“;

● ул. „Булина ливада“;

● ул. „Добротич“;

● ул. „Западна“;

● ул. „Алеко Туранджа“;

● ул. „Проф. Вайгард“;

Район „Овча купел“:

● бул. „Монтевидео“

● бул. „Президент Линкълн“

Район „Люлин“:

● бул. „Джавахарлал Неру“

● ул. „Индира Ганди“

● бул. „Луи Пастьор“

● ул. „Филиповско шосе“

● бул. „Д-р Петър Дертлиев“

● ул. „Търново“

● бул. „Добринова скала“

● бул. „Сливница“

● ул. „Ген. Асен Николов“

● бул. „Райко Даскалов“

● ул. „Ген. Владимир Динчев“

● бул. „Царица Йоанна“

● бул. „Панчо Владигеров“

● ул. „Луи Пастьор“

● ул. „Ген. Асен Николов“

Успоредно с това, по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите след зимната обработка против заледяване на пътните платна.

Столичен инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, в съответствие с извършващите се дейности, изброени по-горе.