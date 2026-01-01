Ирански ракетен удар предизвика пожар в основната държавна петролна рафинерия на Бахрейн, докато Иран продължи атаките си в района на Персийския залив за шести пореден ден, предаде АФП.

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито, съобщиха дипломатически източници, след нападение срещу комплекса на посолството на Съединените щати по-рано тази седмица. Най-малко 13 души са загинали в държавите от Персийския залив, включително седем цивилни, откакто Иран започна ударите си в събота. Вашингтон съобщи, че шестима американски военнослужещи са били убити, включително четирима в Кувейт.

Пожар избухна в рафинерията на Bapco Energies в Бахрейн след иранската атака, но по-късно беше овладян, съобщи комуникационният център на кралството. Няма данни за пострадали при удара по рафинерията на остров Ситра, като производствените операции продължават, добавиха държавните медии.

По-рано Великобритания съобщи, че временно изтегля част от служителите на посолството си и техните семейства от Бахрейн заради влошената ситуация със сигурността.