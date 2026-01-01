Българската мистичка Баба Ванга е направила тревожни предсказания за 2026 г., включително избухването на Третата световна война и големи промени в глобалната власт, пише Daily Mail и Mirror.



Твърди се, че Баба Ванга е предсказала за тази година, че ще се разиграе катастрофална война, която ще доведе до промяна в световния ред на властта. С нарастването на глобалното напрежение, ескалирането на насилието в Близкия изток и изпращането на военни кораби от Европа в Кипър - това сякаш се разиграва пред очите ни.



Според сведенията, Баба Ванга е предсказала анексирането на Тайван от Китай и пряка конфронтация между Русия и САЩ.



Това може да е свързано с друга прогноза за трета глобална финансова криза или поне за значителен икономически спад през 2026 г. Това може да доведе до пазарни сривове, висока инфлация или срив на валутата.



Тя допълнително прогнозира опустошителна комбинация от сеизмична активност и вулканични изригвания, съчетани с екстремни метеорологични условия , които ще засегнат осем процента от повърхността на планетата.



Жената, която предсказа 11 септември, очаква сътресения през 2026 г. Източници сочат, че Баба Ванга е предсказала голям конфликт, започващ през 2026 г., в който ще участват значителни световни сили.



Този глобален конфликт ще се разпростре на континенти и ще предизвика период на политическа нестабилност и засилено глобално напрежение.