Армията на Израел съобщи, че е започнала да нанася удари по инфраструктура, свързана с Хизбула, в южните предградия на Бейрут (известни като Дахия), след като преди това предупреди местните жители да евакуират района, предаде АФП.

Ударите идват в рамките на ескалиращия конфликт между Израел и Хизбула, подкрепяна от Иран, който доведе до многократни въздушни нападения и развръзки в южен и източен Ливан.

Израел нанесе въздушни удари по населени места в Южен Ливан

Предварително израелското командване е издало предупреждение за евакуация на четири големи квартала в Дахия - силно плътно населен район и традиционна крепост на групировката - като част от подготовката за военните действия.

Това представлява значително разширяване на израелските удари по обекти в ливанската столица, в отговор на ракетни и дронови атаки, отправени от Хизбула срещу северните райони на Израел.