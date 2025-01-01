Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Ударите бяха нанесени няколко часа след като шиитското движение „Хизбула“ призова ливанското правителство да не започва преговори с Тел Авив.

По-рано днес израелски военни предупредиха жители на три селища в южната част на Ливан да се евакуират от три района в пределите им. Става дума за населените места Айта ал Джабал, Таиба и Таир Деба. Военните заявиха, че ще атакуват инфраструктура на „Хизбула“ там.