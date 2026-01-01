С настъпването на пролетта много хора усещат липса на енергия, сънливост и трудна концентрация.

Това състояние, известно като пролетна умора, се появява най-често при смяната на сезоните, когато организмът се адаптира към по-дългите дни, промените в температурата и начина на хранене.

Ето няколко лесни, но ефективни начина за справяне с това състояние:

Повече движение и разходки навън

Физическата активност е един от най-добрите начини да повишим енергията си. Разходките на чист въздух и леките упражнения стимулират кръвообращението и подобряват тонуса.

Балансирано хранене

През пролетта е важно менюто да включва повече пресни плодове и зеленчуци. Храни като спанак, ягоди и цитрусови плодове са богати на витамини и антиоксиданти, които помагат на организма да възстанови силите си.

Достатъчно сън

Липсата на качествен сън може да засили симптомите на пролетната умора. Експертите препоръчват между 7 и 8 часа сън на нощ и редовен режим на лягане.

Повече вода през деня

Хидратацията също е ключова. Достатъчният прием на вода подпомага метаболизма и намалява усещането за отпадналост.

Прием на витамини и минерали

Витамини като витамин C, витамин D и магнезий играят важна роля за енергията и добрия тонус на организма.

Пролетната умора е временно състояние и обикновено отшумява в рамките на няколко седмици. С правилен режим на хранене, движение и достатъчно почивка организмът постепенно се адаптира към новия сезон и възвръща енергията си.