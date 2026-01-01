Четири са вече жертвите на вчерашната зверска катастрофа на „Челопешко шосе" в София. Автомобил се заби и преобърна автобус на градския транспорт, втора кола се разцепи на две след няколко последователни удара, включително в спирка. Общо осем души остават в различни столични болници за лечение.

Според разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване. Наблюдаващият прокурор и разследващият полицай са изготвили постановление за привличане на шофьорите на двете коли в качеството на обвиняеми в престъпление за осъществено пътнотранспортно произшествие с умисъл - причиняване на смърт на повече от един човек и телесни повреди на множество хора.

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Загиналите

Вчера от МВР съобщиха за един загинал на мястото на катастрофата, втори човек - мъж на 31 години изгуби живота си, след като беше откаран в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ". Друг от пострадалите почина от нараняванията си в болницата „Света Анна“, а четвъртият загинал човек е починал в болницата „Света Екатерина”. Двама от загиналите са граждани на Индия. А по последна информация другите двама са от колите.

Ранените

От болница „Света Анна“ посочиха по-рано днес, че двама пациенти са с тежки наранявания и с опасност за живота. Двама от пострадалите, настанени във Военномедицинската академия (ВМА), остават в реанимация, а трети ще бъде преместен в Клиниката по гръдна хирургия. Трима млади мъже остават за лечение в „Пирогов". Тримата пострадали, настанени в болницата „Царица Йоанна – ИСУЛ”, са изписани.

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Вината

Към момента доказателствата сочат, че вина за настъпилото пътнотранспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, а шофьорът на автобуса е спазвал всички правила за движение по пътищата, обяви по-рано днес заместник градският прокурор Ангел Кънев.

Според събраните доказателства вероятно става въпрос за гонка между двете коли. Текат разпити на свидетели, преглеждат се и видеозаписи. Взети са и ДНК проби и отпечатъци.

Прокуратурата е започнала проверка на шофьорските книжки на двамата водачи. По официални данни стажът им зад волана е малко повече от една година, като за този период са натрупали глоби за превишена скорост.

Разследващите ще проверяват и дали документите им за правоспособност са автентични.

Паралелно с това се проверява и социалният статус на двамата мъже, които са известни на полицията и прокуратурата по други производства. От държавното обвинение посочват, че по документи те не разполагат със значителни доходи или декларирани финансови възможности, но в социалните мрежи са публикували снимки на скъпи автомобили за десетки хиляди левове, накити, големи парични суми и демонстриран висок стандарт на живот.

Според източници на NOVA единият от тях редовно е публикувал подобно съдържание в личните си профили.

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Катастрофата

Малко след 19:30 ч. гонка по последна информация между два автомобила приключи със сблъсък в автобус на градския транспорт. Първи на мястото на инцидента пристигат жители на близките квартали. Очевидците разказват, че автобусът е бил обърнат настрани, едната кола е била врязана в него, а другият автомобил е бил буквално разцепен на две части.

Според наблюдаващия прокурор Ангел Кънев единият от автомобилите е горял вътре в автобуса след удара. „Ако не са били пожарникарите, всички пътници щяха да изгорят живи“, заяви той.

От „Пътна полиция“ определиха случилото се като трагедия.

В автобуса са пътували около 15 души, сред които е имало и деца.

По време на спасителната операция един от обвиняемите и негови близки са проявили агресивно поведение. „Освен че е пречел на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то - шофьора на автобуса“, заяви прокурор Кънев.

Кметът на Кремиковци е сред първите хора, пристигнали на мястото на катастрофата. Според нея, ако гонката между двата автомобила се е била случила само час по-рано, последствията е можело да бъдат значително по-тежки.„Става ми лошо само като се сетя, че в предходния автобус са се движели много голяма група деца от Ботунец към Челопечене, които ходят на хандбал“, заяви Донкова.

Тя припомни, че автобусите по линията се използват ежедневно от много деца и работници.