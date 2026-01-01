Двадесет ученици загинаха, след като автобусът им катастрофира на връщане от екскурзия до водопади в Източна Уганда късно снощи, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Правителството днес заяви, че забранява всички училищни екскурзии, след като трагедията предизвика изблици на скръб и онлайн публикации, изискващи по-добри стандарти за безопасност.

Според първоначалното разследване шофьорът е загубил контрол, автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал, след като се е ударил в голям камък, написа полицията в социалната мрежа Екс.

Автобусът, собственост на началното училище “Крал Дейвид” в столицата Кампала, се е връщал от посещение на водопадите Сипи и е катастрофирал край село Чекватит в района Капчорва, добави полицията.

Загинал е и един възрастен, а трима възрастни и няколко деца са ранени, уточниха властите.

Пътните инциденти са често срещани в Уганда, като експерти обвиняват лошо поддържаните пътища и липсата на улично осветление.