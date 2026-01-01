Двадесет ученици загинаха, след като автобусът им катастрофира на връщане от екскурзия до водопади в Източна Уганда късно снощи, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.
Правителството днес заяви, че забранява всички училищни екскурзии, след като трагедията предизвика изблици на скръб и онлайн публикации, изискващи по-добри стандарти за безопасност.
At least 20 schoolchildren and one adult have been killed after a bus carrying pupils on a study trip crashed in eastern Uganda, local officials say, in one of the country's deadliest road accidents involving children in recent years. https://t.co/Y4CumvDvvu pic.twitter.com/usCM3qPifz— BBC News Africa (@BBCAfrica) July 17, 2026
Според първоначалното разследване шофьорът е загубил контрол, автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал, след като се е ударил в голям камък, написа полицията в социалната мрежа Екс.
At least 20 children and 1 adult killed in a Uganda elementary school bus crash https://t.co/ZdDDFh7NYV— CTV News (@CTVNews) July 17, 2026
Автобусът, собственост на началното училище “Крал Дейвид” в столицата Кампала, се е връщал от посещение на водопадите Сипи и е катастрофирал край село Чекватит в района Капчорва, добави полицията.
Загинал е и един възрастен, а трима възрастни и няколко деца са ранени, уточниха властите.
Пътните инциденти са често срещани в Уганда, като експерти обвиняват лошо поддържаните пътища и липсата на улично осветление.