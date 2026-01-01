Общо 280 електрически тротинетки са били проверени при специализирана полицейска операция на СДВР, проведена вчера между 14:00 и 22:00 часа в София. Всяко едно от проверените индивидуални електрически превозни средства е било в нарушение, съобщи комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

В рамките на акцията са съставени 299 фиша и 12 акта. Част от актовете са наложени за управление без предпазна каска. Проверени са общо 390 души.

Сред най-често установените нарушения са превозването на повече от един човек с електрическа тротинетка, което е забранено, неизползването на обезопасителни каски и движението извън регламентираните за това места.

От СДВР посочват, че подобни проверки ще продължат с цел повишаване на безопасността на движението и спазването на правилата от водачите на индивидуални електрически превозни средства.