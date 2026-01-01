13-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и Кание Уест – Норт, привлече вниманието с нова смела визия по време на шопинг разходка с баща си и мащехата си Бианка Ченсори в Лос Анджелис.
Тийнейджърката, която през последните месеци често предизвиква реакции с визията си, е с по-къса прическа с бретон. Тя беше облечена изцяло в черно – с широк панталон, топ с принт и маратонки, като допълни визията си с малка черна чанта с пухкава украса и слънчеви очила.
Kim Kardashian's daughter North, 13, is nearly unrecognizable in latest WILD look as she bonds with dad Kanye West and stepmom Bianca Censori in LA https://t.co/S6SqS4FYCo— Daily Mail (@DailyMail) July 17, 2026
Норт беше забелязана да прекарва време с 49-годишния рапър Кание Уест и 31-годишната австралийска архитектка Бианка Ченсори. Тримата бяха видени да излизат от черен автомобил в Лос Анджелис и да посещават магазина на модната марка H. Lorenzo.
В един момент Норт показа нещо на телефона си на Ченсори , което предизвика усмивки и смях между двете. Те разглеждаха чанти и дрехи в магазина, преди да напуснат заедно с Уест.
Бианка Ченсори e с черни прилепнали капри панталони, риза с дълъг ръкав и обувки на висок ток. Кание Уест също е в черно – с риза, кожен панталон, яке и ботуши.
Норт изглежда поддържа близки отношения с баща си и мащехата си. През май двамата я подкрепиха по време на събитие на Complex, свързано с дебютното ѝ EP „N0rth4evr“.
Новата ѝ прическа идва след период, в който тя често експериментираше с външния си вид. Наскоро Норт предизвика реакции, след като се появи в клип в общия TikTok профил, който споделя с майка си, с аксесоари, наподобяващи пиърсинги на лицето, както и с яркосиня коса, дълги нокти и гривни с шипове.
I was shocked when I saw this -— Blanche Victoria (@tammytabby) July 13, 2026
Kim Kardashian & her 13-year-old daughter. pic.twitter.com/K6SYUpGe0g
Ким Кардашиян също подкрепи музикалните амбиции на дъщеря си, като популяризира предстоящо концертно турне на Норт с 21-годишната рапърка Моли Сантана. Турнето трябва да започне на 5 август в Далас и да завърши на 27 август в Лос Анджелис. В рамките му Норт се очаква да участва в 14 концерта в САЩ.
North West, 13, is promoting her August tour kickoff with a bold new face tattoo, and Kim Kardashian is happily taking on the role of chief hype mom, insisting her daughter built this career herself! pic.twitter.com/7tOBIfPTpD— 𝐎𝐩𝐨𝐥𝐨𝐭𝐑𝐨𝐧𝐧𝐢𝐞 (@opolot_ronnie) July 16, 2026
През юни Норт привлече внимание и по време на Седмицата на модата в Париж, където присъства на ревюто на мъжката колекция пролет/лято 2027 на Vetements. Тогава тя беше с яркосини кичури, черен суитшърт, плисирана пола.
Тийнейджърката не за първи път експериментира със смели модни решения, вдъхновени от стила на родителите си.