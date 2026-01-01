Норт Уест и Ким Кардашиян
Норт Уест и Ким Кардашиян / Getty Images

13-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и Кание УестНорт, привлече вниманието с нова смела визия по време на шопинг разходка с баща си и мащехата си Бианка Ченсори  в Лос Анджелис.

Тийнейджърката, която през последните месеци често предизвиква реакции с визията си, е с по-къса прическа с бретон. Тя беше облечена изцяло в черно – с широк панталон, топ с принт и маратонки, като допълни визията си с малка черна чанта с пухкава украса и слънчеви очила.

Норт беше забелязана да прекарва време с 49-годишния рапър Кание Уест и 31-годишната австралийска архитектка Бианка Ченсори. Тримата бяха видени да излизат от черен автомобил в Лос Анджелис и да посещават магазина на модната марка H. Lorenzo.

В един момент Норт показа нещо на телефона си на  Ченсори , което предизвика усмивки и смях между двете. Те разглеждаха чанти и дрехи в магазина, преди да напуснат заедно с Уест.

Бианка Ченсори e с черни прилепнали капри панталони, риза с дълъг ръкав и обувки на висок ток. Кание Уест също е в черно – с риза, кожен панталон, яке и ботуши.

Норт изглежда поддържа близки отношения с баща си и мащехата си. През май двамата я подкрепиха по време на събитие на Complex, свързано с дебютното ѝ EP „N0rth4evr“.

Новата ѝ прическа идва след период, в който тя често експериментираше с външния си вид. Наскоро Норт предизвика реакции, след като се появи в клип в общия TikTok профил, който споделя с майка си, с аксесоари, наподобяващи пиърсинги на лицето, както и с яркосиня коса, дълги нокти и гривни с шипове.

Ким Кардашиян също подкрепи музикалните амбиции на дъщеря си, като популяризира предстоящо концертно турне на Норт с 21-годишната рапърка Моли Сантана. Турнето трябва да започне на 5 август в Далас и да завърши на 27 август в Лос Анджелис. В рамките му Норт се очаква да участва в 14 концерта в САЩ.

През юни Норт привлече внимание и по време на Седмицата на модата в Париж, където присъства на ревюто на мъжката колекция пролет/лято 2027 на Vetements. Тогава тя беше с яркосини кичури, черен суитшърт, плисирана пола.

Тийнейджърката не за първи път експериментира със смели модни решения, вдъхновени от стила на родителите си.

Daily Mail
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