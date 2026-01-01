Всеки уикенд през август бул. „Цар Освободител“ ще бъде пешеходен и ще се превърне в пространство за разходки, срещи и градски живот, съобщиха от Столична община. Това става възможно с инициативата ѝ „Лято на паветата“, която отваря едно от най-емблематичните места в София за жителите и гостите на града, като насърчава повече движение, повече време, прекарано заедно, и по-пълноценно използване на обществените пространства.

„София има нужда от повече оживени градски пространства, в които хората да се срещат, да общуват и да прекарват време заедно. „Лято на паветата“ е покана да погледнем към сърцето на града по различен начин – не само като място, през което преминаваме, а като място, на което искаме да останем. Убеден съм, че когато дадем повече пространство на хората, градът става по-жив, по-красив и по-приветлив,“ заяви кметът на София Васил Терзиев.

Ограничението за автомобилното движение ще важи в участъка между ул. “Княз Александър І” и бул. “Васил Левски” и ще се прилага само през почивните дни – от 6:00 ч. в събота до 22:00 ч. в неделя.

Запазва се преминаването през булеварда по ул. „Г. С. Раковски“ и при пл. „Народно събрание“. През останалото време движението по булеварда ще се осъществява по обичайния ред. Градският транспорт ще се движи без промени в обслужването, с изключение на нощния транспорт, който ще преминава по бул. "Дондуков", а автомобилите ще бъдат насочвани към обходни маршрути.

“Освобождаването” на жълтите павета от автомобили през почивните дни ще допринесе за опазването на културно-историческото наследство, както и за намаляване на шума и вредните емисии в сърцето на София.

Жълтите павета са един от най-разпознаваемите символи на София. Пространството около Българската академия на науките, Народния театър „Иван Вазов“, Царския дворец, Градската градина и площад „Княз Александър I“ е историческото сърце на столицата. През август то ще бъде пространство за хората – за разходки, срещи и нови преживявания в центъра на града, посочват от СО.

С инициативата Столична община опитва да насърчи по-активното използване на обществените пространства и да създаде условия за повече движение, повече време, прекарано заедно, повече култура на открито, както и за по-тих и по-чист градски център.

От СО добавят, че все повече градове по света превръщат отварянето на централните си пространства за хората в устойчива градска традиция. В градове като Париж, Мадрид, Брюксел, Милано, Ню Йорк и Мексико Сити подобни инициативи се провеждат ежегодно и се възприемат като възможност хората да преоткрият града си – с повече разходки, култура, спорт и обществен живот.

Столична община

Изборът на периода не е случаен - август традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик в София, което позволява организацията на движението да бъде адаптирана с минимално въздействие върху ежедневния ритъм на града.

Организация на движението

За удобството на гражданите е създадена организация, която гарантира достъпност и нормално функциониране на транспортната система през целия период на инициативата.

Градският транспорт ще се движи по обичайните си маршрути, без промени в обслужването, като нощният транспорт също ще бъде запазен, но ще преминава по бул. „Княз Александър Дондуков“ и общата спирка между линиите ще бъде организирана там.

Автомобилното движение ще бъде насочвано към обходни маршрути - по бул. „Княз Александър Дондуков“ и бул. „Васил Левски“, както и по ул. „Княз Александър І” и ул. „Гурко“.

Възможностите за паркиране в района се запазват, като паркинга на пл. „Княз Александър І” ще бъде достъпен откъм ул. „Аксаков” и ул. „Дякон Игнатий”.

Запазва се преминаването през булеварда по ул. „Г. С. Раковски“ и при пл. „Народно събрание“, което ще осигури необходимата транспортна свързаност в централната градска част.

Подробна информация за организацията на движението, маршрутите на градския транспорт и достъпа до района ще бъде публикувана предварително в каналите на Столична община и Центъра за градска мобилност преди всеки уикенд.