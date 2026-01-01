За първи път конкурс за моминска красота „Боя̀ница на Жеравна“ ще се състои по време на фестивала на народната носия от 21 до 23 август в село Жеравна. Това съобщиха от Община Котел.

За тази идея съобщи създателят на събитието и продуцент на ансамбъл „Българе“ Христо Димитров. „Тук идват хиляди красиви хора в народни носии. Красотата също заслужава да бъде показана и почетена“, каза той и допълни, че идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии, които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивала.

Фестивалната програма ще представи българския фолклор и традиции чрез концерти, народни веселия, нестинарски игри, народни танци, борби и силови игри. Предвидени са и конкурси за старинни женски пафти, автентична женска украса за глава и детско народно облекло, както и за автентични празнични женски и мъжки носии.

Музикалната програма ще събере на сцената „100 каба гайди“, зурни от Петрич, тракийски оркестър „Гергьовден“, Етрополската духова музика, Радостина Паньова, Светла Дукатева и етногрупа „Булгара“.

Фестивалът ще завърши на 23 август с конкурса за учащи за музикалната награда „Иванчо Музиканта“ и официалното закриване. В неделния ден входът ще бъде свободен, като посетителите ще могат и да фотографират.

През трите фестивални дни, според правилника, всички участници задължително трябва да са облечени в фолклорна носия (автентична, сценична или стилизирана). Допускат се и облекла от началото на ХХ век, както и традиционни за други държави.

Офицерите може да бъдат със старинни военни униформи и оръжия. Забранени са всички атрибути на съвременната цивилизация като телефони, фотоапарати, слънчеви очила, запалки, пластмаса и така нататък. Изключение прави третият ден, когато след закриването на фестивала може да се влиза свободно без входна такса и носии.

Фестивалът на фолклорната носия се прави по традиция през първата събота и неделя след празника Голяма Богородица. Той е създаден през 2008 година по идея на Христо Димитров – продуцент, хореограф и режисьор на Националния фолклорен ансамбъл „Българе“.