Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска детайлни данни от „Сакса“ ООД, „Бент Ойл“ АД, „Булмаркет ДМ“ ЕООД, „ОМВ България“ ООД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „ЕКО България“ ЕАД и „Инса Ойл“ ЕООД във връзка с продължаващото проучване на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България. Това съобщиха от пресцентъра на регулатора.

В съобщението се посочва, че данните се изискват в рамките на предварително проучване по реда на чл. 38а от Закона за защита на конкуренцията. То е насочено към механизмите на формиране на цените на бензина и дизеловото гориво, условията за доставка и внос, както и връзката между цените на едро и продажбите на дребно в страната.

От регулатора допълват, че настоящите искания ще допълнят информацията, изискана от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и данните, събрани при предходното проучване на пазара на горива. Въз основа на него през май тази година КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки.

В рамките на проучването Комисията е изискала от седемте дружества подробни данни за доставчиците, покупните и продажните цени на едро на бензина и дизеловото гориво, осъществения внос и икономическите елементи, които формират цените, за периода от 1 май до 28 септември 2026 г.

Националната агенция за приходите (НАП) е изискала обобщени данни за продажбите на горива на дребно през анализирания период, се посочва още в съобщението.

Информацията трябва да бъде предоставена на КЗК в седемдневен срок. На базата на получените данни Комисията ще анализира динамиката и връзката между цените на едро и дребно, структурата на ценообразуването и устойчивостта на доставките на пазара на горива.

След анализа на получената информация Комисията ще прецени последващите си действия в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията.

От КЗК съобщиха вчера, че са изискали от „Лукойл“ данни за формирането на цените на едро на бензина и дизеловото гориво.