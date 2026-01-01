Лидерката на шведските социалдемократи Магдалена Андершон днес заяви, че не е успяла да сформира правителство с трите други партии от левия блок след общите избори в страната на 13 септември.

„Въз основа на дискусиите, които проведох, мога да заключа като цяло, че в момента няма възможност да сформирам правителство“, каза тя пред репортери.

Очаква се председателят на парламента да възложи на друг партиен лидер, вероятно на напускащия премиер Улф Кристершон, който в момента ръководи служебно правителство, задачата да се опита да сформира ново правителство.

Десният блок на Кристершон, който включва крайнодясните „Шведски демократи“, загуби изборите с малка разлика - 176 места срещу 173, и ще се затрудни да намери мнозинство в парламента.

След загубата той заяви, че е готов да проучи варианти за намиране на мнозинство чрез „несоциалистическите“ партии.

Смята се, че той иска да спечели Партията на центъра – която сега е част от левия блок, но преди е принадлежала към десницата – въпреки че е твърдо против правителство, което включва крайнодясната партия „Шведски демократи“.

Лидерката на Партията на центъра отказа да бъде част от или да подкрепя правителство, което дава влияние на партиите от крайната левица или крайната десница.|БГНЕС