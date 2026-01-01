Скандал, бой и 100 души за саморазправа в Ботевград, съобщиха от полицията. В нощта срещу неделя е подаден сигнал за сбиване пред заведение в града.

Установено е, че скандалът е възникнал между четирима мъже. Един от участниците е настанен в болница. По случая се води разследване.

На 27 септември е получен сигнал за множество агресивни граждани, събрали се пред хранителен магазин в града с намерение за саморазправа.

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С цел своевременно овладяване на ситуацията и опазване на обществения ред към адреса незабавно са насочени екипи на полицията и жандармерията.

На място са установени около 100 души. Задържан е криминално проявен местен жител, счупил стъклопакет на търговския обект.

42-годишният мъж е заплатил стойността на унищоженото имущество. Продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая и установяване на всички съпричастни към извършените деяния.