Четирима души са пострадали при масов бой в Гълъбово, а четирима мъже са задържани, съобщиха от полицията.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 на 12 септември около 21:09 часа от 36-годишна жена. Тя съобщила за възникнал масов бой с пострадали в квартал „Лозенец“.

На място е изпратен полицейски екип. Установено е, че е възникнал конфликт между голяма група хора.

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При инцидента са пострадали трима мъже на 41, 24 и 52 години и 33-годишна жена. Двама от мъжете и жената са прегледани в болница в Стара Загора и са освободени без опасност за живота.

Като участници в конфликта са установени четирима мъже на 19, 28, 31 и 39 години. Те са задържани за срок до 24 часа.

Работата по установяване на всички участници в конфликта и изясняване на съпричастността им продължава в рамките на образуваното досъдебно производство за хулиганство.