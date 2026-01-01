17-годишен български гражданин е сред двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми за тежкото нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Младежът е ученик в гимназия „Гюстав-Курбе“ и е признал пред разследващите, че е нанесъл два ритника в главата на падналия полицай.

Инцидентът е станал на 2 октомври в близост до гимназията по време на протест и блокада на училища. Полицейският командир е бил в цивилни дрехи и е опитал да задържи младеж край близък поток. След това е бил нападнат от група младежи и повален на земята.

По данни на прокурора на Белфор основният заподозрян е 17-годишният български гражданин, който няма предишни криминални прояви. По време на разпита той е признал, че е нанесъл два ритника в главата на полицая, преди да избяга.

При нападението служителят е получил травми и хематоми, както и силен психологически шок. Според френските власти му е определена временна нетрудоспособност от осем дни. Разследването сочи, че най-малко още двама души са участвали в побоя.

Обвинението е променено

Първоначално разследването е започнало за опит за убийство. След извършените проверки обаче прокуратурата е преценила, че няма достатъчно доказателства за умисъл за убийство.

Двамата непълнолетни са привлечени като обвиняеми за утежнено насилие срещу полицейски служител. Според прокуратурата престъплението може да доведе до наказание до 10 години затвор.

Прокуратурата е поискала 17-годишният български гражданин да бъде поставен под стража, като се позовава на тежестта на обвиненията. Вторият обвиняем е на 15 години и половина и също е ученик в гимназия „Гюстав-Курбе“.

Защитата твърди, че полицаят е държал младежа под водата

Междувременно адвокатът на българския младеж е заявил намерение да подаде жалба за опит за убийство срещу полицейския командир.

Защитата твърди, че при задържането му край потока полицаят е държал главата му под водата. Прокурорът категорично отхвърля тази версия и заявява, че служителят „в нито един момент“ не е опитвал да го удави.

Според прокуратурата водата на мястото е била изключително плитка, като най-дълбокият участък е бил около 19 сантиметра.

Френските власти продължават да издирват и други участници в нападението. На разпространени видеозаписи се вижда как полицаят получава множество удари, докато е на земята.