Заплахата от руски атаки срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви по време на публично изслушване в Бундестага шефът на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Ройтерс.

"Конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, доби ново, по-опасно измерение", посочи Йегер, който ръководи Федералното разузнавателно управление на Германия (БНД), при представянето на годишния доклад за работата на службите пред депутатите. "Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия – опитът за нападение в Лайпциг е само един от примерите за това."

В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването каза, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства.

Германските власти многократно са предупреждавали, че Русия води хибридна кампания чрез безпилотни и кибератаки, и обвини Москва, че стои зад опита за нападение с дронове на летището в Лайпциг през август.

Русия многократно отрече да възнамерява да атакува страни от НАТО.

"Не заплашваме никого", каза в четвъртък президентът ѝ Владимир Путин. "Нямаме никакво намерение да нападаме когото и да било – нито през 2029, 2030 или 2050 г. – но ако станем обект на агресия, няма да имаме друг избор, освен да отговорим."