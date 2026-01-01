Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Русия „трябва да понесе последиците“ от действията си, след като Берлин обвини Москва за атаката срещу летището в Лайпциг.

Вадефул посочи, че е „впечатлен от силната европейска подкрепа“ за решението на Берлин да посочи Русия като отговорна за атаката в Лайпциг. Според него сред европейските му колеги има „голямо единство“.

„Много е важно Русия ясно да види, че Европа е единна“, каза той. По думите му Русия „трябва да разбере“, че подходът ѝ няма да проработи, съобщи в. „Гардиън“.

Вадефул определи германското решение да бъде посочена Русия като отговорна за атаката като „добре обосновано мнение и заключение“.

„Русия сега трябва да понесе последиците“, заяви той, посочвайки предложените вчера (1 септември) „необходими и подходящи ответни мерки“.

Германският външен министър добави, че през следващите седмици ЕС ще работи по разширяване на санкциите, които ще бъдат насочени срещу „голям брой лица“.

Случаят с летище Лайпциг/Хале се разглежда от германските власти като част от нарастващата заплаха от т.нар. хибридни атаки, при които се използват саботаж, дезинформация, кибератаки и други действия, целящи да дестабилизират европейските държави. Берлин за първи път официално посочи Русия като отговорна за опита за атака на летището. RReuters+1

На 4 август 2026 г. на територията на летище Лайпциг/Хале е бил открит дрон, натоварен с експлозиви, в близост до украински товарен самолет „Антонов“. Взривното устройство не е детонирало и е било обезвредено. Германските власти заявиха, че при атаката са могли да бъдат причинени значителни щети. По-късно разследването установява следи от военен експлозив, а германското разузнаване свързва операцията с руски държавни структури.

Според германския вътрешен министър Александер Добрингт данните на службите сочат, че лицата, свързани с атаката, са действали от името на руски държавни структури. Берлин определи случая като „хибридна атака“ и обяви дипломатически и други ответни мерки. Сред тях са затварянето на руското генерално консулство в Бон и на културния център „Руски дом“ в Берлин, както и допълнителни мерки срещу руски граждани и структури.

Случаят идва на фона на сериозно влошените отношения между Германия и Русия след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Берлин и неговите европейски партньори през последните години многократно са предупреждавали за руски хибридни операции на европейска територия. Германското правителство заявява, че не става дума за открит военен конфликт с Русия, но страната е подложена на постоянен натиск чрез действия, които според Берлин целят дестабилизация.

Европейският съюз изрази пълна солидарност с Германия, а НАТО също подкрепи Берлин. Междувременно Германия подкрепя подготовката на нов пакет санкции на ЕС срещу Русия, който се очаква да засегне още руски лица, компании и организации.

Москва отхвърли германските обвинения като неоснователни и заяви, че ще отговори на предприетите от Берлин действия.