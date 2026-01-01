Въоръжен мъж откри стрелба близо до гимназия в Западна Турция, съобщават световните медии, позовавайки се на официални лица. Според информации в турските медии са ранени най-малко четирима души.

Най-малко петима души са ранени при стрелбата, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информация турската частна телевизия НТВ и местните власти. Един от ранените е в критично състояние. Според информацията нападателят е избягал от местопрестъплението.

Стрелбата е открита около 8 ч. местно време. Мотивът на престъплението не е ясен.

„Получен е сигнал за стрелба в района на Професионалната и техническа анадолска гимназия „Инджи Узмез“ в нашия район Тургутлу“, съобщиха от кабинета на валията на Маниса в платформата X.

Нападението е извършено пред професионална гимназия в район Тургутлу, провинция Маниса, се посочва в изявление на областната управа. На мястото са изпратени полицейски и медицински екипи, съобщи по-рано Асошиейтед прес.

Според новинарския канал „Хабер Тюрк“ се предполага, че ранените при атаката са ученици. Според информацията нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в училището.

Мотивът за нападението не е известен към момента.

Турция беше разтърсена от два случая на стрелба в училища през тази година.

През април 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточната провинция Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.