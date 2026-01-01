Втори ден е в сила частично бедствено положение във варненския квартал „Аспарухово“ заради активизирало се свлачище, което доведе до пропадане на път в непосредствена близост до жилищни сгради. Осем души от две семейства, обитаващи най-близките до засегнатия терен къщи, са евакуирани превантивно. Засега не се налага извеждането на други хора.

Пропадането на пътя в „Аспарухово“ се разраства, обявиха бедствено положение

Свличането е свързано с изкопа на строителен обект в района, като отклонението на подпорната стена вече надхвърля 4 метра. Земните маси продължават да се движат, което създава риск от допълнително пропадане.

Евакуираните са настанени в къща извън засегнатия район. В имотите в непосредствена близост до свлачището са спрени водата и електрозахранването, като ток е оставен за работата на помпите за изпомпване на подпочвените води и за уличното осветление, което позволява да се следят процесите през нощта.

„Вчера следобед беше обявено частично бедствено положение на част от територията в „Аспарухово“ – там, където свлачищните процеси са в ход, около строителството на сградата, която в момента се строи там. Причината беше, че земните маси продължават да работят и свличането може да продължи. Затова, за да обезопасим хората и да сме сигурни за тяхното здраве, решихме да обявим това частично бедствено положение“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Кризисният щаб обсъжда укрепването на терена

Тази сутрин в Община Варна се събра Кризисният щаб с участието на представители на институциите, геолози и специалисти от „Гражданска защита“. Основната задача е да бъдат установени причините за аварията и да се определят необходимите действия за обезопасяване на терена и възстановяване на пътя.

Рано сутринта е направен сондаж и са взети проби за почвен анализ. Очаква се резултатите от експертизата да бъдат готови до два дни. Те трябва да покажат какво е предизвикало свличането на изкопа и пътя до него.

„Оттук нататък следват анализи на почвените слоеве, за да се види какъв е бил процесът и причината най-вече за това свличане. И в момента, в който това се случи от експертите, ще бъдат взети съответните решения и трябва да се укрепи както самият изкоп, така и пътят, който е свлечен точно на строителния обект“, посочи Коцев.

По думите му все още не може да се каже дали причината е ВиК авария, или свлачищните процеси са довели до повреда на водопроводната инфраструктура. Това трябва да бъде установено от експертите.

Изляти са 100 кубика бетон за укрепване

Междувременно на строителния обект вече са излети около 100 куб. м бетон в основата на шпунтовата стена. Количеството е приблизително 250 тона и е по предписание на конструктора. Бетонът формира подпора с височина около 4 метра, а предстои изливането на още един етап от фундамента.

Очаква се да бъдат предприети и опити за извеждане на подпочвените води, които според предварителната оценка на експертите може да имат отношение към свлачищните процеси.

„Надяваме се тези 250 тона достатъчно да натежат в основата на шпунтовата стена и да спрат движението. Днес ще се лее още един етап и около 3–4 метра ще има в основата един фундамент“, обясни заместник-кметът на Варна.

Конкретните мерки за окончателното укрепване ще бъдат определени след резултатите от експертизата. След установяване на причините и отговорността за свлачището ще бъде решено и кой ще финансира укрепването и последващото възстановяване на пътя – общината, държавата или инвеститорът.

„Всичко, което трябва да бъде направено към този етап, е направено“, заяви Благомир Коцев.