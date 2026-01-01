Голям пожар избухна между Велико Търново и село Беляковец.

Огнената стихия е пламнала около 12:00 часа. Горят сухи треви и растителност, като силният вятър допълнително усложнява обстановката, предава БНТ.

За кратко време огънят се е разпространил на значителна площ. На място са мобилизирани над 100 курсанти, които участват в гасенето с пръскачки и тупалки.

В действията са включени и пет военни камиона, четири пожарни автомобила с 15 огнеборци, както и служители на горските стопанства.

Областният управител Марин Богомилов координира действията на всички ангажирани институции и е на място заедно с екипите, които работят за ограничаване и пълното овладяване на пожара.

Към момента основните усилия са насочени към недопускане на разрастване на огъня и предотвратяване на опасността за населените места и инфраструктурата в района.