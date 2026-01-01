NOVA и УНИЦЕФ обединиха сили в подкрепа на децата. На 20 септември те имаха заслужено място в ефира на телевизията. Тази обща инициатива доведе до набирането на сумата от близо 100 000 евро в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ.

С призиви на съпричастност с каузата на УНИЦЕФ и специално съдържание през целия ден – от сутрешния уикенд формат „Събуди се“ през „На фокус с Лора Крумова”, и Новините на NOVA до кулминацията на деня – специалното издание на „Пееш или лъжеш“ – медията застана като активен партньор до Детския фонд на ООН. Специалният ден завърши с първия по рода си благотворителен лайф на предаването “Пееш или лъжеш”, в който осем звезди, осем деца, обичаният водещ Димитър Рачков и всеотдайните съветници избраха да подкрепят децата в нужда.

NOVA/Красена Ангелова

Средствата, събрани през целия ден, ще бъдат дарени в подкрепа на програмите на УНИЦЕФ за децата в България и по света и усилията на организацията да осигури по-добро бъдеще, достъп до здравеопазване, образование и закрила, както и повече възможности за децата.

NOVA/Красена Ангелова

„Нашата отговорност като медия е не само да показваме света, в който живеем, но и да допринасяме за това той да бъде по-добро място за следващите поколения. Снощи видяхме таланта и надеждата на много деца, както и ангажираността на изявени български личности, които заедно ни накараха да мечтаем още по-смело. Радвам се, че партньорството с УНИЦЕФ през годините ни дава възможност не просто да говорим за важните теми, свързани с децата, а да превърнем намеренията в конкретна подкрепа и възможности за тях.“ – Красимира Хаджийска, изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп.

NOVA/Красена Ангелова

“Благодарим на децата и семействата, които ни вдъхновяват, на всички участници, на телевизия „NOVA“ и на всички партньори, които направиха тази кампания възможна, както и на всички, които подкрепят работата на УНИЦЕФ в полза на всяко дете. Благодарим на зрителите и дарителите. Вашата щедрост е истински жест на съпричастност и ни напомня, че когато се обединим, можем да помогнем за изграждането на по-светло бъдеще за всяко дете.” - заяви Мио Немото, представител на УНИЦЕФ в България.

В специалната вечер на сцената на „Пееш или лъжеш“ излязоха ДесиСлава, Тони Димитрова, Галена, Михаела Маринова, Миро, Орлин Павлов, Фики и Веселин Маринов, които приеха предизвикателството да разберат кои от осемте деца до тях притежават истински музикален талант и кои са успели да ги заблудят с неподозирани актьорски качества. В няколко кръга звездите трябваше да разчитат на своя опит, интуиция и помощта на съветниците, за да направят правилния избор. Децата от своя страна показаха не само смелост да излязат на голямата сцена на живо, но и впечатляващо присъствие, характер и чувство за хумор.

NOVA/Красена Ангелова

В края на вечерта големият победител стана Михаела, която криеше своя талант зад прозвището Танцьорката. Тя заедно с Миро спечели доверието на зрителите и съветниците, а двамата направиха един наистина запомнящ се и много красив дует на песента “Ако утре няма днес”.

Сред най-забавните моменти на вечерта бяха и тези, в които звездите се оказаха напълно заблудени. Веселин Маринов, който вярваше, че Лекоатлета Михаил пее, но истината се оказа точно обратната.

NOVA/Красена Ангелова

Специалният ден в ефира на NOVA показа нещо много по-важно – колко много могат да постигнат децата, когато получат възможност да бъдат чути, да покажат таланта си и да застанат уверено под светлините на голямата сцена.

NOVA/Красена Ангелова

А за „Пееш или лъжеш“ музикалното шоу тепърва започва. Четвъртият сезон на формата продължава всяка неделя от 20:00 ч. по NOVA.