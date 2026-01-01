протест София
протест София / БТА

Хора с увреждания се събраха на протест пред Столична община под надслов „Празнуваме независимост. Живеем в блокада“, който е организиран от движение „Мобилност“ и сдружение „Национален център на хората с увреждания“ с искане за достъпна среда в София. Участниците носеха плакат с мотото на инициативата, както и български и европейски знамена.

Това е третият протест на движение „Мобилност“. Първият беше на 5 май – Международния ден за протест на хората с увреждания, след което движението протестира пред Столична община с хора от различни категории и организира първото в България нощно факелно светлинно шествие. „Ако няма резултати по проблемите, които представяме, тръгваме към по-радикални действия, включително блокада на институции“, заяви Мариана Харизанова от движение „Мобилност“.

По думите ѝ остават нерешени абсолютно всички проблеми, свързани с достъпната среда. Оправдават се, че нямат пари, но те нямат желание и не инвестират в достатъчно експертиза, за да направят нещата добре. В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. „В цяла София – нито едно такси!“, каза тя. Според нея често не работят и дефектират асансьорите към метрополитена, което прави метрото недостъпно, както и подлезите и много сгради.

протест София
БТА

„За транспорта в София казват, че 80% е достъпен. Но когато рампите заяждат, а дръжките се разпадат и те оставят по средата на пътя, това е недостъпен транспорт. Истината е, че средата и транспортът са частично достъпни, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно“, добави Харизанова.

Тя посочи още, че има тежки системни проблеми със специализирания транспорт за хората с увреждания – нужни са микробуси, тъй като ползвателите са над 21 000 души. Като особено важен проблем открои създаването на обществен съвет, в който трябва да участват гражданските движения. „Всичко, което е за достъпността, трябва да се прави с нас, а не без нас“, каза тя и добави, че въпреки уверенията на общината, че се правят стъпки, „стъпки не се правят“.

Според Филип Димитров от сдружение „Национален център на хората с увреждания“ достъпният град означава достъпни тротоари. Той припомни, че вече има заведено дело срещу Столична община за достъпните тротоари, за които се твърди, че са 140 километра. „В 13 държави в Европа има достъпни таксита. В Англия например са 100% достъпни, а в България, в София, няма нито едно такси“, каза той.

По думите му транспортът в София също е недостъпен за хората с увреждания. „Едва пуснаха 15 микробуса с редовно работно време, но те не покриват нуждите на хората с увреждания“, добави Димитров. Той посочи, че общественият съвет е задължителен по Закона за хората с увреждания и е трябвало да бъде създаден още през първата година от мандата. „Все още не е направен такъв съвет и не се знае с какви функции ще бъде“, каза той.

Димитров даде пример с метростанция „Сердика“, където асансьорите не работят с месеци. „От „Метрополитен“ казват, че има проблеми с фирмата. Ами прекратете договора и сменете фирмата с такава, която може да поддържа тези асансьори!“, каза той. По думите му дори в центъра през летните месеци почти всички тротоари са недостъпни, а ремонти на дирекции към социалните грижи са довели до сгради, които отново не са достъпни.

протест София
БТА

„Нашите проблеми са 11 на брой. От две години ги влачим по комисии, съвети и срещи с кметове. Дали сме наредба да се направи изцяло нов начин на транспорт за хората с увреждания. Но наредбата се бави вече повече от една година и чакаме някакво решение“, каза още Димитров.

Той посочи, че след последния протест никой не се е свързал с тях. „А когато отговарят, пишат общи фрази: „Да, ние имаме голямо желание да помогнем на хората с увреждания някога.“ Точно затова говори и Мариана Харизанова – не някога, а сега! Това вече е трета година, мандатът изтича след една година, а още няма никакви резултати“, добави той.

По думите му има заведено дело срещу Столична община за недостъпна среда в Комисията за защита от дискриминация. „Документите доказват дискриминация. Надяваме се следващия месец делото да започне по същество. Тогава ще видим резултата и колко от тези 140 км тротоари, за които са платени милиони левове, наистина са достъпни“, каза Димитров.

„Не го правим само за нас. Правим го и за майките с детски колички. Да не говорим за вътрешнокварталните улици – там е истински ад! Специално гледам майките как едва бутат количките по улиците. Просто е срамно и грозно за България днес, през 2026 година, хората да се движат така“, каза още той.

Полина Славова/БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

София