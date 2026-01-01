България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до генералния секретар на НАТО Марк Рюте министър-председателят Румен Радев подчертава необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед неотложния ѝ характер.

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилни моряци и е твърдо решена да установи отговорните за него, е позицията на премиера Румен Радев.

Европейски лидери изразиха тревога и солидарност с България след атаките по кораби в Черно море

Министър-председателят подчертава действията, предприети от страна на българската държава както в хода на спасителната операция, така и за разследване на нападението. Поискано е и съдействие от Европейската агенция по морска безопасност, след като въпреки положените усилия от страна на България, не са открити останки от дроновете, които биха позволили установяване на техния произход.

ЕС предоставя спътникови данни на България след атаките с дронове в Черно море

Премиерът Румен Радев отбелязва, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. Във връзка с това страната ни поддържа и контакт с НАТО относно оказването на съюзническа подкрепа за разследването. Европейският съюз също има съществена роля, съдействайки за осигуряване на техническа помощ от Комисията и нейните агенции. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и цялата информация, събрана във връзка с нападението.

Радев: Не мога да кажа от коя страна са дроновете – или са руски, или украински

В писмото си министър-председателят Румен Радев подчертава също, че България е решена след установяване на отговорността за нападението да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право срещу извършителя.

Премиерът Румен Радев съобщи на заседание на Министерския съвет на 6 октомври, че около 3:00 часа на 6 октомври са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни в изключителната икономическа зона на Черно море. И на двата кораба са нанесени поражения, посочи тогава Радев.

България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на заседанието на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз (ЕС) в Люксембург, цитирана от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Тя призова и за работа по въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби — въпрос, който засяга всички държави в региона и беше сред акцентите в разговорите ѝ, информираха от външното ни министерство.

Сигурността в Черно море не е само регионален въпрос — тя засяга всички държави в Европейския съюз, отбеляза Петрова и посочи, че последните събития показват ескалация и разпространение на войната в региона.

Петрова осъди категорично ударите по търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. По думите ѝ ударите създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването. България е готова да работи с партньорите си за изясняване на обстоятелствата около случая, отбеляза министърът и подчерта и необходимостта от активни дипломатически усилия за възстановяване на свободата и безопасността на морския транспорт, се посочва в съобщението.

В рамките на заседанието министрите обсъдиха войната в Украйна, включително засилването на противовъздушната отбрана, аварийните ремонти на енергийната инфраструктура и предоставянето на хуманитарна помощ преди зимния сезон. Внимание беше отделено и на координацията на усилията за възстановяване на износа на украинско зърно през Черно море, информират от МВнР.

По отношение на санкциите министър Петрова призова за координирани действия с партньорите от Г-7, като подчерта, че едностранните действия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. Тя посочи, че България може да допринесе за енергийната сигурност и диверсификацията на доставките в региона чрез възможностите на газопреносната си мрежа. Тя подчерта и необходимостта ЕС да играе по-активна роля в бъдещия мирен процес и да запази единството си в противодействието на хибридните и киберзаплахите, се посочва в съобщението.

В дискусията за разширяването и европейската сигурност министрите обсъдиха приноса на държавите кандидатки и потенциалните кандидати за сигурността и отбраната на ЕС. Министър Петрова потвърди подкрепата на България за засилване на ангажираността на ЕС със Западните Балкани, Украйна и Молдова. Тя подчерта значението на ясната политическа воля и последователния проевропейски подход и заяви, че проявите на антиевропейска реторика и езикът на омразата са недопустими. По думите ѝ разширяването следва да се основава на собствените заслуги, реалното изпълнение на реформите, спазването на критериите и поетите ангажименти.

По-рано днес министър Петрова коментира пред журналисти, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите по търговски кораби в Черно море и че трябва да се работи за мораториум срещу ударите по търговски кораби. Външният министър изрази и надежда да бъдат осигурени средства в следващия многогодишен бюджет на ЕС за обособяването на българо-румънски център за сигурност в Черно море.