Еврокомисията преминава към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за България. Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на страната ни, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България.

От ЕК във вторник обявиха, че не виждат достатъчно усилия за намаляване на харчовете, след като вече ни поставиха в процедура по свръхдефицит. Настоящите препоръки са свързани с дефицита за 2026 година, тъй като според разчетите на еврокомисията той се отклонява от поставените ограничения с 2.3 процента. Според източници на NOVA от Брюксел глобата може да бъде до 0.02% от Брутния ни вътрешен продукт за 2026 година. Сметките показват, че при БВП за миналата година от 125 млрд. евро глобата може да достигне 25 милиона евро.

Втората стъпка - замразяване на европлащания тепърва ще се обсъжда с европарламента и засега не може да се посочи кои плашания могат да бъдат спрени. Третата стъпка е изготвяне на нов план за свиване на дефицита на страната ни. Ако следваме стъпките е възможно да не се наложи замразяване на еврофондове.

Остри политически реакции след тревожната новина от Брюксел

"България и Унгария са изложени на риск от сериозно неизпълнение на препоръките още през тази година. По отношение на двете държави смятаме, че предприетите действия в отговор на препоръките по процедурата при прекомерен дефицит са недостатъчни и представляват особено сериозни случаи на неизпълнение. Това налага засилване на процедурата при прекомерен дефицит спрямо двете държави членки". Това заяви на брифинг в Страсбург еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис.

По думите му затова Европейската комисия препоръчва на Съвета на ЕС да приеме решение съгласно член 126, параграф 8 от Договора, с което да установи, че не са предприети ефективни действия. "Това ще проправи пътя за препоръка към Съвета да определи нови коригиращи мерки, с които да бъде прекратен прекомерният дефицит в двете държави. Това ще постави началото и на процеса на макроикономическа обусловеност. За България, като държава членка на еврозоната, това ще доведе до налагането на глоба в размер до 0,02% от Брутния вътрешен продукт", допълни еврокомисар Домбровскис.

Окончателното решение на Съвета на ЕС ще бъде обявено в средата на декември. Практиката досега обаче показва, че Съвета не е отказвал да следва препоръките на еврокомисарите.

Засега не се изисква от България да променя бюджета си за 2027 година. Дали ще са нужни такива мерки ще стане ясно, когато се изготви новият план за свиване на преразходите, което според експерти ще отнеме време. Новият план може да бъде удължен и до 2030 година.

България и преди е влизала в процедура на свръхдефицит, но досега не се е стигало да налагане на санкции.

Във вторник стана ясно още, че освен сериозните разлики между бюджетните приходи и разходи ЕК вижда и други проблеми, които водят до макроикономически дисбаланси. За NOVA от Брюксел посочиха ръста на заплатите и това, че той не е обвързан с производителността на труда, както и имотния бум и разминаванията между вноса и износа на страната ни. Всички тези въпроси тепърва също ще бъдат разглеждани от ЕК.